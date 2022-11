Schaarbeek, Sint-Joost en Evere openen rouwregister voor overleden politieagent

De drie gemeenten vormen samen de politiezone waarin de overleden agent actief was. Wie dat wil kan vanaf morgen, woensdag 16 november, tot 30 november een boodschap neerschrijven voor de nabestaanden van Thomas Monjoie. Dat kan tijdens de kantooruren van de respectievelijke gemeentehuizen.

Maandag opende zijn woonplaats Donceel, in de provincie Luik, ook al een rouwregister. Vrijdagochtend vindt de uitvaartplechtigheid van de overleden agent plaats in Borgworm. Er wordt dan ook een minuut stilte gehouden in de drie Brusselse gemeenten.