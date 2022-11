Spoorloze inbreker geïdentificeerd door achtergelaten mondmasker in Sint-Genesius-Rode

Op 6 februari 2021 werd een gezin uit de Toekomstlaan in Sint-Genesius-Rode slachtoffer van een inbraak. De dader had het vooral gemunt op juwelen. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een mondmasker aan dat niet toebehoorde aan de bewoners. Tijdens het onderzoek bleek het DNA op het mondmasker afkomstig te zijn van een Roemeen, die in het buitenland al in aanraking was gekomen met het gerecht.

De man kon niet worden opgepakt, maar hij werd vandaag wel bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel.