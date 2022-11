Stad Dendermonde moet besparen of er dreigt een tekort van 40 miljoen euro

Andere investeringen zullen dan weer wat trager opgestart of uitgevoerd worden. Denk dan aan de rioleringswerken in Mespelare, de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen en van een dienstencentrum in Oudegem, en de herinrichting van de Oude Vest in Dendermonde. Sommige van die projecten wachten nog op een vergunning en dus is het sowieso niet waarschijnlijk dat ze nog allemaal deze legislatuur kunnen uitgevoerd worden. "Daarom plannen we nu slechts een kwart van de kostprijs in, de rest is voor later", verduidelijkt schepen Abbeloos.