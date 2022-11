Gentse stadsbestuur zoekt geschikte locatie voor bekende Kompass Klub: "Industriezone zou ideale oplossing zijn"

Het stadsbestuur wil de bekende nachtclub graag in Gent houden en gaat daarom mee zoeken naar een geschikte locatie. "We vinden het belangrijk dat Kompass Klub zich verankert in Gent. Het is een prachtige club, internationaal gerenommeerd ook. Mensen komen ervoor van heinde en ver. Kompass Klub wil ook graag in Gent blijven. Daarom hebben we met de eigenaars afgesproken dat we gaan kijken hoe we hen een goede plek kunnen geven in Gent."