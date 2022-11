Studenten lerarenopleiding met hoofddoek vinden steeds moeilijker een stageplaats: "Directeurs scholen willen wel, maar zijn bang voor reacties van ouders"

Al is het de hogescholen nog meer om de symboliek dan om het lerarentekort te doen. “Er is veel te weinig diversiteit in het lerarenkorps: slechts 6,4 procent van alle Vlaamse leraren heeft een migratieachtergrond. Daarmee geven we het signaal dat het lerarenberoep alleen maar is weggelegd voor die groep die over de “juiste” kenmerken beschikt. We hebben dringend nood aan rolmodellen met een migratieachtergrond, maar dan moeten ze zich wel welkom voelen”, aldus Gert Naessens van co-hogeschool Odisee in “De ochtend” op Radio 1.