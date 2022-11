Steeds meer appelboeren verwijderen hun bomen door slechte verkoop: “Het is niet meer leefbaar”

Of het nu gedaan is met de appeloogst in België? Volgens Nijskens wel: “We zullen nog wel eens enkele goeie jaren hebben, maar dan moeten we altijd hopen op slecht weer in Polen. De Poolse markt overspoelt ons met subsidies die ze gehad hebben van Europa, en daar kunnen wij niet tegenop. Als het daar vriest en de oogst is slecht, kunnen we hier nog iets verdienen. Met de oorlog in Oekraïne denk ik dat er ook niet veel fruit meer naar Rusland gaat.”