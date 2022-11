Begeleidster bijt, slaat en zet kindjes in koud bad: gesloten crèche in Oudenaarde had hallucinante voorgeschiedenis

De klachten van ouders en ex-medewerkers over het kinderdagverblijf 't (b)engeltje in Oudenaarde gaan al terug tot in 2011. De crèche werd vorige week definitief gesloten, omdat de kinderen er ronduit slecht behandeld werden. De klachten uit 2011, 2012 en 2013 gaan over grensoverschrijdend gedrag en foutief pedagogisch handelen. Pas in oktober van vorig jaar kon de Zorginspectie ernstige inbreuken vaststellen.