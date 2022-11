Trouwstoet met meer dan 50 voertuigen veroorzaakt verkeersproblemen in Sint-Pieters-Leeuw

Met haar kasteel en bijhorende park is domein Coloma een mooie omgeving die populair is bij mensen die in het huwelijksbootje stappen. Maar soms loopt het verkeerd. “Het is een fenomeen dat vaker opduikt in onze regio”, stelt Beke Smets, “en dan vooral in de richting van het Colomapark. Dat is namelijk een mooie locatie voor het nemen van trouwfoto’s, maar daardoor is er ook wel eens overlast met zulke trouwstoeten."

Het principe blijft telkens hetzelfde, zo geeft de politie nog mee: veiligheid primeert en verkeersregels zijn voor iedereen gelijk.