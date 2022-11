Uitzonderlijk twee winnaars publieksprijs fotowedstrijd na fout bij National Geographic

Het waren een bewogen 24u voor Niki Colemont. Gisteren werd de fotograaf uit Diepenbeek bij de uitreiking van de National Geographic fotowedstrijd nog aangeduid als winnaar van de publieksprijs, en was hij in de zevende hemel. National Geographic meldde dan eerder vandaag dat hij de wedstrijd toch niet gewonnen had, waarop de fotograaf natuurlijk teleurgesteld reageerde.