Natuurfotograaf ontdekt zeldzame paddenstoel in natuurgebied Neeromhof in Wolvertem

Een tijdje gelezen kwam Luc de zwam voor het eerst tegen in het natuurgebied. "Maar ik kon hem niet thuisbrengen. Ik bleef foto's nemen en raadpleegde verschillende experts, maar ik raakte er niet wijzer uit." Uiteindelijk lukte het Luc pas na anderhalve maand om een naam te plakken op zijn vondst. "Ik heb contact opgenomen met Natuurstudie Arnicamenza, dat is een werkgroep van Natuurpunt die zich bezighoudt met het inventariseren van planten. Hun experts hebben mij geholpen. En wat bleek? Ik heb iets uniek gevonden."

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek bevestigt dat de vondst heel uitzonderlijk is. "In ons land is hij nog maar zes keer gespot, de laatste keer in 2019. In Nederland hebben ze hem zelfs nog nooit gezien, terwijl er daar veel uitzonderlijke zwammen groeien", verklaart Luc. "Ook op wereldschaal is deze paddenstoel kwetsbaar. Ik heb de afgelopen jaren al 246 verschillende soorten gespot, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Deze ontdekking is voor mij de kers op de taart", lacht Luc fier.