Vooruit kondigt vervroegde voorzittersverkiezingen aan, Conner Rousseau is kandidaat om zichzelf op te volgen

Momenteel regeert Vooruit mee in de federale en Brusselse regering. Volgens Rousseau is het na 2024 de bedoeling om ook Vlaams mee aan het roer te zitten. "Om veel impact te hebben, moeten we ook Vlaams inbreken", zegt hij fors. "We willen inzetten op onderwijs, welzijn en kinderopvang. Als ik zie hoe groot de noden zijn. Er is te weinig Vlaamse ambitie voor het klimaat. Vooruit is nodig in de Vlaamse regering en daarvoor willen we de verkiezingen winnen."

Met wie Vooruit die Vlaamse regering zal vormen, wil Rousseau nog niet gezegd hebben. "We zullen zien hoe de kiezer de kaarten legt", zegt de huidige voorzitter. "We sluiten niemand uit, behalve de extremen (red. Vlaams Belang en PVDA)."