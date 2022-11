Waarom Duivelsgekte en voetbalkoorts maar niet op gang lijken te komen bij het WK in Qatar

Maar de grote hype, die is er nog niet. Volgens sportpsycholoog Jef Brouwers heeft dat met verschillende elementen te maken: "Ten eerste is Qatar een land dat niet schittert in het voetbal. Daarbij is het nu geen zomer dus mensen zijn minder op stap. Ook over de resultaten die we kunnen halen, is er veel twijfel."

Volgens Brouwers was het al vanaf het begin, vanaf de bekendmaking dat het WK in Qatar zou plaatsvinden, duidelijk dat dit een WK in mineur zou worden: "Het was al snel duidelijk dat daar (in Qatar) dingen gebeuren die het licht niet kunnen zien, dat de mensenrechten daar niet gerespecteerd worden en dat veel mensen daarmee inzitten."