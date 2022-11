Zweedse man (23) die verdacht wordt van moord op Mechelse vrouw (58), uitgeleverd aan ons land

In oktober 2018 werd een 58-jarige vrouw in Mechelen vermoord teruggevonden in haar appartement. Ze was met messteken om het leven gebracht.

Kort na die moord werd in Frankrijk een Zweedse man opgepakt die internationaal geseind stond. Hij werd verdacht van een moord, een week eerder, in de Noorse hoofdstad Oslo. Daar was het slachtoffer een twintiger. De Zweed werd door het Noorse gerecht ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd.