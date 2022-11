Björn Soenens schat kansen van Trump in: "Trouwe basis voor nominatie, maar is het voldoende voor presidentschap?"

Soenens sluit niet uit dat Trump opnieuw president van de Verenigde Staten wordt. "Hij deed het als eens in 2016 tegen alle verwachtingen in. Natuurlijk zijn de omstandigheden veranderd. We weten dat Donald Trump twee keer een afzettingsprocedure heeft moeten doorlopen, dat er de bestorming is geweest van het Capitool, het ontkennen van de verkiezingsuitslag... Zijn basis blijft trouw achter hem staan. Dat is misschien voldoende om de Republikeinse nominatie binnen te halen, maar is het genoeg om het presidentschap te winnen?"

De Democraten zouden graag hebben dat Trump hun tegenkandidaat is, stelt Soenens. "Ze hebben in 2020 (met Joe Biden, red.) gemerkt dat ze hem kunnen verslaan. Trump heeft soms de neiging een deel van zijn kiezers van zich te vervreemden en zijn coalitie niet uit breiden. Hij heeft veel latino's en zwarte kiezers aangetrokken, maar ook veel middenkiezers van zich afgestoten."



Die middenkiezers (tussen rechts en links in) terugwinnen blijkt net het probleem te zijn bij de Republikeinse partij. Die kiezers zijn broodnodig om presidentiële of landelijke verkiezingen te winnen.