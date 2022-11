Antwerps Kunstenoverleg wil overleg met stadsbestuur over cultuurvisie: "Vertrouwensbreuk met cultuurschepen"

Na de harde uitspraken en protesten van de afgelopen weken wil het Kunstenoverleg nu een uitweg. "We hopen dat we hier uitkomen. Met alle organisaties hebben we grote ambities binnen kunst in Antwerpen, maar we hebben het gevoel dat we ons bestaansrecht moeten verdedigen en dat is spijtig. We vragen het stadsbestuur om nu een uitweg te vinden."