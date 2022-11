Blusvliegtuigenmaker vestigt zich bij luchthaven Oostende

Roadfour Oostende bevindt zich bij het North Sea Aviation Center (NSAC). De Brusselse start-up wil in de nieuwe vestiging de eindassemblage van zijn SEAGLE onderbrengen. Een amfibievliegtuig dat gebruikt wordt om bosbranden te blussen. "Onze vliegtuigonderdelen komen van verschillende landen, maar het is de bedoeling dat we het blusvliegtuig uiteindelijk op één plaats gaan samenstellen, assembleren dus", vertelt Luc Stultjens van Roadfour.

"Het is nog helemaal niet zeker dat we het vliegtuig in Oostende gaan assembleren. Maar nu willen we hier in Oostende onderzoeken of dat mogelijk is. Vandaar dat we er nu al zitten. We denken ook aan nog twee andere mogelijke plaatsen in Frankrijk", vervolgt Stultjens. "Maar we willen als Belgische start-up eerst de troeven van ons eigen land zo breed mogelijk onderzoeken. We willen kijken of we hier goede partners vinden. Of we veel steun krijgen van de Vlaamse en federale overheid. En ook of we het goed kunnen vinden met bedrijven die in eigen land onderdelen bouwen en aan ons leveren."

Stel dat het bedrijf beslist om op termijn in Oostende te blijven, is dat goed voor 450 jobs. Begin volgend jaar valt de beslissing of het assembleren definitief in Oostende gebeurt.