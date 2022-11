Brusselse OCMW's staken: "Door de verschillende crisissen is de werkdruk heel hoog geworden"

De Brusselse OCMW's kampen met een personeelstekort. "Door de verschillende crisissen, waaronder de energiecrisis, is de werkdruk heel hoog geworden", zegt Rudi Decoster van het ACV. "De steunvragers komen vooral naar de Brusselse OCMW's, maar er is te weinig personeel. Bovendien vragen veel medewerkers daardoor transfers aan naar Wallonië en Vlaanderen." Ook krijgen personeelsleden vaak te maken met agressie, zegt Decoster.

De bonden eisen niet alleen bijkomend personeel. Zo vragen ze onder meer een herfinanciering van de 19 OCMW's, alsook een collectieve arbeidsduurvermindering, dit in combinatie met loonbehoud en bijkomende tewerkstelling. De lonen voor sociaal werkers in het Brussels gewest liggen lager dan in Vlaanderen en Wallonië.