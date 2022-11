De Lijn knipt in dienstregeling Gent: “Reistijd loopt op door vele werken en zone 30”

De stad Gent reageert boos op de eenzijdige beslissing van De Lijn. “Deze manier van werken is absoluut onaanvaardbaar”, reageert schepen Filip Watteeuw (Groen). Vlaanderen had al aanpassingen voorgelegd. “We vonden die niet goed omdat ze een achteruitgang betekenen voor de Gentenaar.” De Lijn voert nu zonder verder overleg toch wijzigingen door. De stad betreurt ook dat er nog altijd geen volledig nieuw vervoerplan is voor Gent. “Nu wordt er in het aanbod geschrapt en wordt dat elders niet gecompenseerd.”