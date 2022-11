Nostalgie troef: binnenkijken in de Vlaamse discotheken van de nineties, op Buffalo's door rookgordijn en met Nokia in opbergvak

De feestjes daar begonnen zelden voor middernacht. Je ging toen rustig iets drinken op café als opwarmertje of bleef - in mijn geval vaak - hangen voor de tv om na "1 jaar gratis" met quizmaster Herman Van Molle je op gang te trekken.



Eenmaal op de parking ging die Nokia 1610 spontaan het handschoenenkastje van de auto in. De eerste gsm's waren een revolutionair hebbeding, ook al kon je er alleen mee bellen of sms'en. Ze waren helaas ook super onhandig. Het was een baksteen-met-antenne die niet paste in je mini-handtas of ferm in de weg zat in je broekzak bij het hakken. Voor de dummy's: dat is een dansstijl uit het hardcore-genre waarbij je probeert de beats aan 200 tellen per minuut bij te houden. Met nadruk op probeert.



Met die gsm's in de auto was het in de winter trouwens een gedoe voor wie bij het ochtendkrieken de discotheek verliet. Bij vriestemperaturen gaf het toestel geen kik meer. Een uurtje op de chauffage leggen en de Nokia kwam er gelukkig door. Een wijze les. Bij het volgende feestje propte ik mijn gsm in een washandje in het handschoenenkastje.