DNA-onderzoek bewijst dat ouders babytweeling jarenlang rouwden aan verkeerde graf in Gent

De familie wilde duidelijkheid en vroeg via een rechter om een opgraving in het graf dat de stad aanwees. Dat gebeurde later en er werden ook DNA-onderzoeken op de lichamen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het inderdaad om de doodgeboren kindjes gaat. De ouders hadden het dus bij het foute eind en hebben zo’n 10 jaar lang aan het verkeerde graf gerouwd. "De zaak is gesloten", reageert advocaat Tok kort. De stad zou geen schuld treffen, stelt ook het kabinet van schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V).