Europees Hof roept België op onderdak te voorzien voor 148 asielzoekers

De zaak gaat over in totaal 148 mensen van uiteenlopende nationaliteiten die asiel in België hebben aangevraagd, maar geen onderdak hebben gekregen als gevolg van de verzadiging van het opvangnetwerk. Ze zijn op verschillende datums naar de arbeidsrechtbank gestapt, die steeds Fedasil beval om hen onder te brengen in een opvangcentrum, hotel of andere geschikte plaats en hen materiële bijstand te bieden.