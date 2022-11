Film van de week: “She Said” vertelt hoe twee vrouwelijke journalisten seksueel roofdier Harvey Weinstein ten val brachten

Met hun onderzoek naar het seks- en machtsmisbruik van Harvey Weinstein wonnen Twohey en Kantor een Pullitzer Prize, de hoogst mogelijke journalistieke eer. Ze schreven er ook een boek over: "She Said" verscheen in 2019. Nu is er dus ook een film met dezelfde titel. "She said" gaat niét over het ontstaan van #Metoo. En ook niet over de impact van hun onthullingen. De film vertelt het verhaal dat daar aan voorafgaat. De delicate zoektocht naar vrouwen die durven getuigen, en alle moeilijkheden die de onderzoekers daarbij moeten overwinnen. Tot op het moment dat een eindredacteur uiteindelijk toch op ‘send’ drukt en het fameuze artikel verschijnt in The New York Times.