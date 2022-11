Topoverleg bij nacht en ontij over raketinslag in Polen: alweer een foto voor de geschiedenisboeken?

Of dit echt een gedenkwaardig beeld is, is uiteindelijk aan de geschiedenis om uit te maken. Maar het is natuurlijk niet voor het eerst dat foto's van wereldleiders op belangrijke momenten iets te vlot in de schuif "historisch" worden gedropt. Soms speelt effectief het gewicht van de geschiedenis van zo'n beeld mee, maar soms gaat het ook louter over een mooie compositie of de juiste timing.