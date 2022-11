"Ik zag ze kinderen voeren als ganzen, het was kokhalzend slikken of verslikken": ex-medewerker schetst schokkend beeld van crèche in Oudenaarde 

"Ze sprak ongegeneerd over kinderen met het hoofd in het toilet duwen en dan doortrekken en over kinderen urenlang in koude baden zetten", herinnert Marie zich. "Kinderen die hun bord niet leegaten werden voor de ogen van de hele groep met het hoofd in hun bord geramd, als voorbeeld voor de anderen van wat er met je zal gebeuren als je iets anders deed dan wat zij eiste. Ikzelf zag haar kinderen voeren als ganzen, letterlijk de hele portie in hun strot duwend. Het was kokhalzend, krijsend slikken of verslikken."