Harry Potter-actrice eerste vrouwelijke voorzitter London Library

Bonham Carter is al lid van de bekende bibliotheek sinds 1986. "De bibliotheek is echt een plek als geen ander, die al meer dan 180 jaar schrijvers inspireert en ondersteunt, van wie velen op de een of andere manier mijn eigen carrière en die van acteurs overal ter wereld hebben beïnvloed", zegt ze. "De unieke bronnen, geschiedenis en het lidmaatschap van de bibliotheek helpen om de literaire grootheden uit het verleden te verbinden met die van de toekomst, en ik ben er trots op dit ongelooflijke en levendige instituut te ondersteunen."



De London Library zegt dat de carrière van Bonham Carter haar verbindt met voormalige leden van de instelling. Ze kreeg bekendheid in 1985 door Lucy Honeychurch te spelen in de verfilming van de roman 'A Room With A View', geschreven door voormalig vice-president van de bibliotheek, EM Forster. In 2012 vertolkte ze Miss Havisham, in de film 'Great Expectations' van Charles Dickens, één van de oprichters van de bibliotheek en nam ze ook de rol van Eudoria Holmes voor haar rekening in de gelijknamige reeks die door Arthur Conan Doyle, eveneens een bekend lid van de bibliotheek werd geschreven.



"Met een passie voor boeken en verhalen, en een langdurige liefde voor de bibliotheek, is Helena ideaal geplaatst om deze geweldige bron voor creatievelingen en nieuwsgierigen te promoten", zegt Philip Marchall, directeur van London Library. Bonham Carter werd door Library's Trustees benoemd in de ere-positie en zal nu gastvrouw zijn van het kerstfeest van de bibliotheek. Ze is ook geïnteresseerd in het werken met opkomende schrijvers en schoolprogramma's van de bibliotheek.



Hiermee komt een einde aan de termijn van vijf jaar van Sir Tim Rice, die vooral bekend is geworden door zijn werk aan shows als 'Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat' met Andrew Lloyd Webber.