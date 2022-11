Criminelen liggen op de loer om met een foto van je ID-kaart in jouw naam contracten af te sluiten: zo kan je het vermijden

Van Bortel merkt op dat identiteitsfraude meestal in bepaalde periodes opduikt. De afgelopen twee jaar ontvangt de politie in arrondissement Antwerpen vooral in het najaar meer aangiftes. "Het gaat om de maanden september tot januari. We hebben niet meteen een verklaring waarom dat zo is. Concrete cijfers kunnen we jammer genoeg niet delen, maar het gaat hier zeker om een trend."