Koperdieven rukken in Oostende regenbuizen van de gevel van huizen

Het was schrikken voor Eric Borginjon (67) en Martine Verstraete (62) maandagmorgen toen ze buiten kwamen. Hun koperen regenbuizen waren van de muur gerukt. "In de nacht van zondag op maandag waren we rond 3 uur wakker geworden door lawaai. We dachten dat onze buren hun meubels aan het verhuizen waren. Groot was onze verbazing toen we zagen dat onze koperen regenbuizen gestolen waren. Gewoon van de muur gerukt, ze hebben zelfs geen zaag gebruikt", vertelt Eric.