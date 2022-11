K3 wordt ambassadeur van Special Olympics in Mechelen, "Kampioen" wordt het supporterslied

Tijdens het Hemelvaartsweekend van volgend jaar vinden in Mechelen de Belgische editie van de Special Olympics plaats. In de sportzaal van het Busleyden Atheneum in Mechelen werden vandaag de ambassadeurs bekendgemaakt, namelijk de meisjes van K3. “Ik denk dat wij als K3 ons durven in te zetten voor maatschappelijke problemen die moeten besproken worden in de wereld”, zegt Julia Boschman van K3. “En er is toevallig een nummer dat supergoed aansluit bij deze organisatie, het nummer "Kampioen". We vonden het heel mooi dat wij hiervoor gevraagd werden."