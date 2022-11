Gigantische kerstboom voor Brusselse Grote Markt komt helemaal uit Luik: "Verplaatsen is geen makkelijke taak"

Een grote kerstboom zal traditiegewijs de Grote Markt van Brussel opvrolijken tijdens de wintermaanden. De spar wordt dit jaar gekapt in de Luikse gemeente Raeren en daarna verplaatst naar Brussel. Pierre Demesmaecker staat in voor het transport van de kerstboom: "Zo'n grote boom verplaatsen naar hartje Brussel, dat is geen makkelijke taak".