De Reede in Antwerpen toont litho van wereldberoemde "De Schreeuw" van Munch, als elfde museum ter wereld

Vandaag stelt Museum De Reede in Antwerpen een wereldberoemd werk voor. Het gaat om een lithografische versie van "De Schreeuw" van de Noorse kunstenaar Edvard Munch. De litho is een zwart-wit versie ervan in inkt gedrukt. Zo zijn er volgens het Munch-museum in Oslo maar 30 gemaakt. Museum De Reede wordt één van de 11 musea die het werk in bezit hebben en tonen aan het publiek, naast 5 in de VS, 2 in Noorwegen, 2 in Duitsland en 1 in Zweden.