De raket die in Polen is ingeslagen, is waarschijnlijk niet vanuit Rusland afgevuurd. Dat zegt de Amerikaanse president Joe Biden vanop de G20-top in Bali, vlak na een spoedoverleg over het incident met diverse staats- en regeringsleiders.

Tijdens dat overleg is volgens de Amerikaanse president besloten om het onderzoek van Polen naar de raketinslag volledig te steunen. "Ik zal ervoor zorgen dat we te weten komen wat er precies gebeurd is."

Volgens de eerste bevindingen, onder andere met betrekking tot het traject dat het projectiel aflegde, is het echter "onwaarschijnlijk" dat de raket vanuit Rusland is afgevuurd, klinkt het voorlopig. Volgens Amerikaanse bronnen zou Biden achter gesloten deuren hebben gezegd dat er aanwijzingen zijn dat het projectiel een luchtafweerraket uit Oekraïne was. Hij zou het hebben gehad over een S-300 raket.