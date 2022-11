Man die das neerknuppelde in Alken is veroordeeld in hoger beroep

Drie natuurverenigingen stelden zich burgerlijke partij in het proces: Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en natuurvereniging ’t Bokje in Wellen. Zij waren reeds tevreden met het vonnis in eerste aanleg, waarbij de beklaagde naast de geldboete ook een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden kreeg. Ook met dit vonnis zijn de verenigingen tevreden, hoewel het eerder om een symbolisch vonnis gaat. “Het is een signaal dat daden tegen beschermde dieren niet zomaar door de beugel kunnen. Dit had makkelijk vermeden kunnen worden, als de man een natuurhulpcentrum had gebeld om de das te helpen”, aldus Luyten.