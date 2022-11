Miljoenen mensen zagen hem tot 100.000 tellen: maak kennis met MrBeast, die na 10 jaar PewDiePie van de YouTube-troon stoot

Geen stunt is te gek, maar het is ook door zijn weldadigheid dat de 24-jarige YouTuber de aandacht trekt. In 2021 lanceerde hij het afzonderlijke YouTube-kanaal "Beast Philantropy", dat zelf meer dan 10 miljoen abonnees heeft. Op dat kanaal verschijnen video's waarin Donaldson waterputten helpt bouwen of een miljoen maaltijden uitdeelt. Hij heeft een gelijknamige liefdadigheidsorganisatie die dienst doet als voedselbank in de Verenigde Staten.