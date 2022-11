300 Kempische stralingsdetectoren uit onderzoekscentrum SCK CEN in Mol vliegen mee met onbemande maanmissie

"De ruimte is een heel gevaarlijke omgeving", vertelt Olivier Van Hoey van onderzoekscentrum SCK CEN. "Zo moeten astronauten rekening houden met het feit dat de straling in de ruimte een paar 100 keer hoger ligt dan op aarde. Die straling kan een enorm gevaar meebrengen voor de gezondheid. De bedoeling van die detectoren is dan om de effecten van die straling zo goed mogelijk in kaart te brengen."