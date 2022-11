Onderzoek naar aardwarmte bij VITO veroorzaakt lichte aardbeving in Mol en Dessel: "Trillingen gevoeld maar er is geen schade"

De VITO wil dit soort trillingen vermijden, maar ze zijn niet uit te sluiten. "Wat er zich in die heel diepe ondergrond voordoet, kan niemand zien. We kunnen dat pas weten als er een reactie gebeurt, zoals nu. Het is op basis van die trillingen dat we kunnen weten hoe de ondergrond reageert. We gaan dat nu verder berekenen. Maar het is niet iets dat we zelf sturen. Het zou dus nog kunnen gebeuren. Het is een van de neveneffecten van aardwarmte. Het is net de kunst om die aardwarmte te kunnen benutten zonder dat er ergens in de buurt schade is", besluit Verheyden. Wie toch schade heeft, kan mailen naar aardwarmte@vito.be