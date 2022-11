Oplichter van voormalig springruiter Ludo Philippaerts veroordeeld tot 12 maanden cel

In 2002 had Ludo Philippaerts samen met de man het paard Amaretto d'Arco gekocht voor 17.000 euro. Het dier werd gestald in de stoeterij van de beklaagde in Malle. Zes jaar later kwam Philippaerts te weten dat het paard verkocht was aan een Amerikaanse fokkerij, voor bijna anderhalf miljoen euro. De man had Philippaerts verteld dat hij er maar enkele honderdduizenden euro's voor had gekregen.