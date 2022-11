Opnieuw drie demonstranten ter dood veroordeeld in Iran, straatprotesten houden aan

Ondanks de harde repressie blijft het protest in Iran aanhouden, intussen precies twee maanden na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf op 16 september in Teheran, nadat ze enkele dagen voordien hardhandig was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet strak genoeg om had. Na haar begrafenis in de Koerdische gebieden in Iran brak spontaan protest uit, dat uitwaaierde naar de rest van het land en nog altijd niet is gaan liggen.