Mysterie in Brugge: Hoe is het pakje van Pieterjan op de vensterbank op de eerste verdieping terechtgekomen?

Het koppel Vinck uit Brugge staat voor een absoluut raadsel: De adventskalender die Pieterjan onlangs bij webwinkel Bol.com bestelde, werd geleverd op de vensterbank op de eerste verdieping van hun huis. "Mijn vrouw stuurde een foto van een pakketje op de vensterbank op de eerste verdieping. Ze vroeg me hoe dat pakje daar was geraakt. Zelf had ik geen idee", zegt Pieterjan. Of de werknemer van koerierdienst GLS het pakje heeft gegooid of omhoog is geklommen, is een mysterie, voegt hij nog toe.

Pieterjan kan om de situatie lachen, maar hoopt wel snel een antwoord te krijgen de koerierdienst over hoe het pakje daar is terechtgekomen. "Ik heb een contactformulier ingevuld en hoop op een antwoord. Het blijkt ook dat wij niet de enige zijn, nog 2 andere buurtbewoners vonden hun pakketje op een vreemde plaats ", vertelt hij.