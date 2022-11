Heisa over federale begrotingscijfers: "Staatssecretaris De Bleeker werd op het matje geroepen door de premier"

Premier De Croo heeft de begrotingstabellen die zijn staatssecretaris - en partijgenote - Eva De Bleeker (Open VLD) had neergelegd in de Kamer, teruggeroepen. De Bleeker had in haar berekeningen al rekening gehouden met een permanente verlaging van de btw op energie. Maar volgens De Croo had ze dat nog niet mogen doen. De Bleeker heeft haar begrotingscijfers opnieuw aangepast. Maar waar is het juist foutgelopen? Johny Vansevenant legt het uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.