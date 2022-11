Premier De Croo roept op tot terughoudendheid, maar wijst ook naar Rusland: "Zonder aanvallen, geen luchtafweer"

De premier en de lidstaten veroordelen vooral de Russische raketaanvallen. Gisteren werden over heel Oekraïne steden, waaronder Kiev, getroffen door raketten. "Dat heeft er ook toe geleid dat er veel luchtafweer was. De combinatie van die Russische aanvallen en de luchtafweer als reactie daarop, zal waarschijnlijk tot die ontploffing in Polen hebben geleid. Het is nog te vroeg om hierover te kunnen oordelen. Maar er zou geen luchtafweer zijn, mochten er geen Russische aanvallen zijn. Alles wat gisteren is gebeurd, heeft verband met de Russische agressie. "