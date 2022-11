Was de raketaanval op het Poolse grensdorp het resultaat van slecht werkend Oekraïens afweergeschut?

De vraag is verder hoe de NAVO zal reageren. “Dat Polen zal vragen om artikel 5 in werking te doen treden (dat een aanval tegen één land wordt beschouwd als een aanval tegen alle landen), is heel erg klein", vertelt VRT NWS-journalist Jens Franssen in "De ochtend". "Dat kan overigens niet één land beslissen, maar komt er pas na politiek consensus. Sinds de oprichting van de NAVO in 1949 is het nog maar één keer voorgevallen, na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten.”

Polen heeft artikel 4 nog niet officieel ingeroepen, al is dat volgens Jens Fransen wel bestaande. “Dat schrijft dat alle NAVO-landen moeten samenzitten als één land met serieuze vragen zit. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Polen vraagt om extra luchtafweersystemen aan de oostgrens, zodat er geen verdwaalde raket – of die nu van Oekraïne of Rusland komt – op een Poolse stad kan vallen.”

Het loopt wel vaker eens verkeerd met Russische raketten: