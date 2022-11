Rechter mild voor 2 agenten van politiezone Sint-Truiden die boekje te buiten gingen

1 van de 2 politieagenten - een man van 38 uit Gingelom die intussen geen agent meer is - deed ook een snelheidsovertreding van zijn ex-partner verdwijnen. Hij kreeg de zwaarste straf: 10 maanden cel met uitstel. Hij wordt ook 5 jaar uit zijn rechten gezet, maar ook die straf is met uitstel. De andere agent, een man van 43 jaar, kreeg opschorting van straf. Hij is ook 3 maanden geschorst als politie-agent, maar mag eind december opnieuw aan de slag. Volgens het openbaar ministerie was er sprake van verregaande normvervaging. De aanklager had 20 maanden cel voor de 2 gevraagd, vanwaar een deel met uitstel.