Rocco Granata zingt WK-lied voor .... Azurri omdat Italië er niet bij is in Qatar

In april maakte Rocco Granata een comeback met ‘Musica Retrò’. Nu laat hij dus opnieuw van zich horen met ‘Dove sono gli Azzurri’. Op muzikaal vlak is hij dus weer volop actief. “Italië won reeds vier wereldtitels en twee Europese titels. Een WK zonder Italië is toch geen WK”, zegt Rocco Granata. In ‘Dove sono gli Azzurri’ heeft hij het enerzijds over de teleurstelling, maar anderzijds blikt hij ook al vooruit naar het WK van 2026 in Noord-Amerika. Hij gelooft dat Italië ver zal geraken in dat tornooi.