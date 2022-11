Hoe kijkt Rusland naar raketinslag in Polen? "Er is een wig ontstaan tussen Oekraïne en het Westen, Rusland zet dat in de verf"

Dinsdagavond sloeg in het Poolse dorpje Przewodów een raket in. De inslag kostte aan twee Poolse burgers het leven. Alle hens aan dek in het NAVO-blok, want Polen is de eerste verdedigingslinie van NAVO-grondgebied.

Het land riep dan ook meteen artikel 4 van het handvest van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in, waarbij de lidstaten van de alliantie in spoedberaad samenzitten om eventuele verdere stappen te ondernemen. Zo kon men bijvoorbeeld artikel 5 van het handvest inroepen, het artikel waar de collectieve veiligheid van de NAVO-lidstaten in werd vastgelegd. Gelukkig is het niet zover gekomen.

Volgens de westerse state n gaat het om verdwaald afweergeschut van Oekraïne waarmee Oekraïne zich verdedigt tegen de intense Russische bombardementen na de herovering van de stad Cherson. Maar de Oekraïense president Zelenski blijft volhouden dat het gaat om een raket die door de Russen is afgevuurd.



NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en onze premier Alexander De Croo zijn voorzichtiger over de herkomst van de raket, maar vinden wel dat Rusland verantwoordelijk is voor het voorval.