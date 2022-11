Huiszoeking in onderzoek naar mogelijke zedenfeiten door Schaarbeekse schepen De Herde

In september raakte bekend dat een studente een klacht over verkrachting had ingediend tegen De Herde, die al een dertigtal jaar schepen in Schaarbeek is. Enkele maanden eerder was er ook al een klacht van schepen Sihame Haddioui (Ecolo). Zij beschuldigde haar collega ervan dat hij seksistische uitlatingen jegens haar had gedaan en haar eerbaarheid had aangerand tijdens een gemeenteraad in oktober 2021.

De Herde heeft alle aantijgingen ontkend. Maandagochtend had de onderzoeksrechter in dit zedendossier een huiszoeking bevolen in het bureau en de woning van de schepen. Er zijn documenten in beslag genomen en de verdachte is verhoord. Vervolgens is hij dus in staat van beschuldiging gesteld voor aantasting van de seksuele integriteit door een persoon in een gezagspositie, maar vrijgelaten onder voorwaarden.