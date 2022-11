Straffen tot 7 jaar cel voor reeks aanslagen in Antwerps drugsmilieu

In de nacht van 21 op 22 augustus 2020 wordt een huis in de Beukenstraat in Borgerhout beschoten. Twee nachten later wordt een granaat gegooid naar een huis in de Gryspeerstraat in Deurne. Nog een nacht later wordt het huis daarnaast 11 keer beschoten met een machinegeweer. Wellicht hadden de daders zich de nacht ervoor van huis vergist. Ook de laatste aanslag bleek trouwens een vergissing: hun doelwit woonde intussen niet meer in het huis in de Gryspeerstraat. Een Afghaans gezin, dat er intussen woonde, kwam er met de schrik vanaf.