"Te weinig asbestkeurders", immobiliënorganisatie vraagt uitstel verplichte uitreiking asbestattest bij verkoop woningen

Veel mensen die hun huis dat voor 2001 is gebouwd, willen verkopen of schenken en een asbestattest moeten aanvragen, zullen dat attest pas na Nieuwjaar ontvangen en dan pas hun woning kunnen verkopen. De vertraging van de asbestattesten maakt veel oude woningen tot na nieuwjaar dus onverkoopbaar. Dat meldt de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen woensdag in een open brief aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Wie een woning verkoopt die gebouwd werd voor het jaar 2001, is vanaf 23 november verplicht een asbestattest ter beschikking te stellen van de kopers. Dat moet er voor zorgen dat kopers beter geïnformeerd zijn over de noodzakelijke verwijderingswerken en het aanwezige asbest. De OVAM maakte dinsdag bekend dat ze sinds 15 september al 783 asbestattesten heeft afgeleverd.