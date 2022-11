Na eenmalige uitzondering voor drie weekends: opnieuw twee festivalweekends Tomorrowland in juli 2023

"Eenmalig kunnen drie festivalweekends door de beugel, maar echt voor deze ene keer, want geen enkele betrokkene is vragende partij voor meer", zei burgemeester van Boom Jeroen Baert (N-VA) al op de slotdag van Tomorrowland 2022. Volgende zomer wordt het dancefestival in De Schorre in Boom opnieuw gedurende twee festivalweekends georganiseerd, telkens van vrijdag tot en met zondag,op 21 tot en met 23 juli en 28 tot en met 30 juli.