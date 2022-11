Universiteit Gent wil 150 extra studentenkamers huren in Brugge door tekort aan koten in Gent

De UGent heeft op dit moment geen plannen om zelf nog nieuwe homes voor studenten te bouwen. Zo werd de vergunning voor een nieuw complex aan de Sterre geweigerd en zijn de plannen voor een studentenblok aan de Heymanslaan in Gent geschrapt. Daardoor vallen heel wat bijkomende studentenkamers weg. De universiteit bekijkt daarom de mogelijkheid om 500 kamers te huren op de private markt, waarvan dus zo’n 250 in Brugge. De universiteit bekijkt ook extra huurmogelijkheden in Kortrijk.

De studentenkamers in Brugge zijn in eerste instantie bedoeld voor internationale studenten en voor studenten voor wie op kot gaan een financiële drempel vormt. "Op dit moment is er nog geen tekort aan studentenkamers in onze stad, maar uiteraard is er ook geen groot overschot. We gaan het evenwicht erg moeten bewaken, want als een grote instantie als de UGent op grote schaal studentenkamers zal huren in Brugge kan dat voor een tekort aan kamers zorgen bij de Brugse studenten", reageert schepen van studenten Mathijs Goderis (Vooruit) van Brugge.