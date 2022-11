Verhoogde CO2-niveaus maken dat planten te weinig mineralen hebben en gewassen minder voedzaam worden

"Wat duidelijk is, is dat de voedingssamenstelling van de belangrijkste gewassen die wereldwijd gebruikt worden, zoals rijst en tarwe, een negatieve invloed ondervindt van de verhoging van het CO2-niveau", zei Antoine Martin, de corresponderende auteur van de studie en een onderzoekers van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

"Twee hoofdvoedingsstoffen die essentieel zijn voor de menselijke voeding, kunnen getroffen worden door dit fenomeen", zei Gojon. "De eerste zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit stikstof. In ontwikkelingslanden kan dit een groot probleem zijn, omdat veel diëten in deze landen niet rijk zijn aan eiwitten. En planten die geteeld worden in verhoogde CO2-niveaus, kunnen 20 tot 30 procent minder eiwitten bevatten. Het tweede is ijzer. IJzertekort treft nu al naar schatting 2 miljard mensen wereldwijd."

Bovenop de impact op de wereldwijde voedselsystemen, kan het feit dat planten bij verhoogde atmosferische CO2-niveaus minder mineralen bevatten, leiden tot een negatieve feedbackloop - een terugkoppelingslus - voor het verminderen van de klimaatverandering. "De opname van koolstof op het land die geassocieerd wordt met een verhoogde fotosynthese, kan beperkt blijven als de meeste vegetatie een gebrek heeft aan stikstof en andere mineralen. Dat kan elke bijkomende verhoging van deze opname uit de atmosfeer verhinderen", zei Gojon.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het juist komt dat verhoogde CO2-niveaus een negatieve impact hebben op de mechanismen waarmee planten mineralen opnemen en verwerken.

"We zouden echt graag de mechanismen willen begrijpen die verantwoordelijk zijn voor de negatieve effecten van verhoogde CO2 op de minerale samenstelling van planten", zei Martin. "Momenteel onderzoeken we de natuurlijke genetische variatie die achter deze negatieve effecten zit. Dat zou later gebruikt kunnen worden om de voedingswaarde van teelten te verbeteren bij de toekomstige CO2-niveaus in de atmosfeer."

De studie van de onderzoekers is gepubliceerd in Trends in Plant Science. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Cell Press.